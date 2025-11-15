यूपी के एक लाख 69 हजार किसानों के लिए खड़ी हुई मुसीबत, अब इस नंबर के बिना नहीं मिलेगा खाद-बीज

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) के बिना अब किसानों को खाद-बीज नहीं मिल सकेगा। सहकारी समिति का सदस्य होने के साथ ही फार्मर रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों को ही अब खाद-बीज मिलेगा। समितियों के साथ ही निजी खाद व बीज की दुकानों के वितरण रजिस्टर में खाद व बीज खरीदते समय किसान का फार्मर रजिस्ट्री नंबर अंकित किया जाएगा। ऐसे में वंचित किसान फार्मर रजिस्ट्री न होने पर तत्काल जनसेवा केंद्र, सहायक एप लागिन या अपने मोबाइल से सेल्फ मोड से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि साधन सहकारी समिति, निजी खाद व बीज की दुकान के वितरण रजिस्टर में बने कालम में अब किसान का फार्मर रजिस्ट्री नंबर अंकित किया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री का नंबर दर्ज न होने पर विक्रेता पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के साथ कृषि विभाग से संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है।