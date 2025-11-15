किसानों ने की उत्तर प्रदेश फूड प्रसंस्करण-2023 की नीति की सराहना, बोले- विकसित यूपी बनाने के लिए प्रदेश की समृद्धि में देंगे योगदान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के लिए शुक्रवार को उद्यान व गन्ना विभाग के स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला हुई। जिसमें एक स्वर में किसानों, वैज्ञानिकों ने कहा कि योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत उत्तर प्रदेश विकसित भारत का सारथी बनेगा। यूपी को विकसित बनाने का संकल्प लेते हुए किसानों ने तय किया कि प्रदेश की समृद्धि में वे भी निरंतर अतुलनीय योगदान देंगे। किसानों ने योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। अन्य सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती थीं, लेकिन डबल इंजन सरकार ने अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक रणनीति बनाकर देश व प्रदेश को विकसित बनाने की रणनीति तैयार की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले बनती थीं पंचवर्षीय योजनाएं, पहली बार सरकार ने इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया

गाजर की खेती करने वाले कर्नल सुभाष देशवाल (बुलंदशहर) ने 2047 तक भारत व प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार की सोच की सराहना की। बोले-अब तक पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं, लेकिन पहली बार केंद्र व प्रदेश सरकार ने 2047 तक की कार्ययोजना तैयार की। अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक प्रगति को लेकर माइल स्टोन तय करने के साथ अब उस पर फोकस करते हुए कार्य किया जाए। यूपी की फूड प्रोसेसिंग 2023 की नीति सबसे अच्छी है। किसानों को इसका फायदा लेना चाहिए। सरकार की नीतियों को सहारा मिलता रहा तो पढ़े-लिखे बच्चे भी तेजी से खेती की तरफ आकर्षित होंगे।

सुगरकेन टास्कफोर्स के गठन की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की सीनियर साइंटिस्ट डॉ. प्रियंका सिंह ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने खेती में भी एआई पर जोर दिया। साथ ही सुगरकेन टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता बताई। बोलीं कि गन्ना व रिसर्च को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। गन्ने की खेती के लिए जो संस्तुतियां देते हैं, उसमें एआई की भी एंटीग्रेशन हो। एआई तकनीक से मिट्टी की संरचना में भी काफी सुधार कर सकते हैं। गन्ना की खेती में कई बार पानी, रासायनिक खाद जरूरत से अधिक उपयोग हो जाता है। ऐसी पॉलिसी लाएं, जिससे हर किसान के पास यह टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इससे किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि रासायनिक खाद के साथ आर्गेनिक व कार्बनिक खाद पर भी उनका जोर रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग अत्यंत आवश्यक है। किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। शोध के लिए इंस्टीट्यूट, किसान व चीनी मिलों के समन्वय से कार्य किया जाए। इससे अच्छा शोध निकलकर आएगा। विकसित यूपी बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ कार्य किए जा रहे हैं।

किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही योगी सरकार

बहराइच के जरवल रोड के प्रगतिशील किसान उदित नारायण वर्मा गन्ना, गेहूं, धान की खेती करते हैं। वे कहते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए सरकार वर्तमान को भी समृद्ध बना रही है। सरकार किसानों को समय पर हर फसल के लिए खाद, बीज उपलब्ध करा रही है। सरकार अनुदान भी दे रही है। सरकार खेती के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है तो हमें भी खेती से फायदा मिल रहा है। सरकार के प्रयास और हमारी मेहनत से परिवार भी समृद्ध हो रहा है।