    मीरजापुर में वक्फ संपत्ति विवरण अपलोड की समय सीमा बढ़ी, अब ये है आखिरी तारीख

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:51 PM (IST)

    मीरजापुर में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति विवरण अपलोड करने की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अब 15 फरवरी तक होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने बताया कि उम्मीद पोर्टल 2025 को पुन: वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए खोल दिया गया है।

    बोर्ड कार्यालय द्वारा संपत्ति फीडिंग अर्थात मेकर के लिए 15 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद चेकर के लिए 15 अप्रैल और अप्रूवर के लिए पांच जून तक की समय सीमा निर्धारित किया है। वर्तमान में सुन्नी वक्फ की 439 संपत्तियों का विवरण फीड होना शेष है।

    जनपद में मुतवल्ली (जनपद कोआर्डिनेटरों) व कमेटी पदाधिकारी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराते हुए अपलोड कराएं। इसके बाद विवरण अपलोड अर्थात दर्ज नहीं होगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मुतवल्ली व कमेटी पदाधिकारी की होगी।

    शिया वक्फ की सात संपत्तियों का विवरण फीड हो चुका है। सुन्नी वक्फ की 697 में से 439 संपत्तियाें का विवरण फीड हुआ है। की निगरानी में विवरण तेजी से फीड कराया जा रहा है। सुन्नी वक्फ संपत्तियों की फीडिंग की जिम्मेदारी मौलाना नजम अली मुतवल्ली वक्फ नंबर छह (मोबाइल नंबर 6393535065) को सौंपी गई है।

    वहीं शौकत अली मुतवल्ली वक्फ नंबर 42 (मोबाइल नंबर 9451117573) को नामित किया गया है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की फीडिंग के लिए शकील हुसैन मुतवल्ली (मोबाइल नंबर 9628877583) को नामित किया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0522 3132567 जारी किया गया है।