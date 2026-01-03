मीरजापुर में वक्फ संपत्ति विवरण अपलोड की समय सीमा बढ़ी, अब ये है आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अब 15 फरवरी तक होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने बताया कि उम्मीद पोर्टल 2025 को पुन: वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए खोल दिया गया है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा संपत्ति फीडिंग अर्थात मेकर के लिए 15 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद चेकर के लिए 15 अप्रैल और अप्रूवर के लिए पांच जून तक की समय सीमा निर्धारित किया है। वर्तमान में सुन्नी वक्फ की 439 संपत्तियों का विवरण फीड होना शेष है।

जनपद में मुतवल्ली (जनपद कोआर्डिनेटरों) व कमेटी पदाधिकारी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराते हुए अपलोड कराएं। इसके बाद विवरण अपलोड अर्थात दर्ज नहीं होगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मुतवल्ली व कमेटी पदाधिकारी की होगी।

शिया वक्फ की सात संपत्तियों का विवरण फीड हो चुका है। सुन्नी वक्फ की 697 में से 439 संपत्तियाें का विवरण फीड हुआ है। की निगरानी में विवरण तेजी से फीड कराया जा रहा है। सुन्नी वक्फ संपत्तियों की फीडिंग की जिम्मेदारी मौलाना नजम अली मुतवल्ली वक्फ नंबर छह (मोबाइल नंबर 6393535065) को सौंपी गई है।