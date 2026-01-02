वीबी जी राम जी में श्रमिकों को मिलेगा 125 दिन काम, गांवों में विशेष ग्राम सभा का होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नव वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अब नये स्वरूप विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (वीबी जी राम जी) में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी पहल पर 100 से बढ़कर अब 125 दिन रोजगार गारंटी मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस नये वीबी जी राम जी में कानून में अब कृषि कार्य बुआई-कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिन कार्य बंद रहेगा। पादर्शिता के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी, जीआईएस का प्रयोग, आटी टूल्स से निगरानी की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं, असाधारण परिस्थिति के दौरान ससमय प्रतिक्रिया व राहत देने के लिए विशेष छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का अनिवार्य भुगतान करने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। डीसी मनरेगा सुशांत सिंह ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण, मजदूर, महिलाएं, एससी-एसटी परिवार व कमजोर समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को अब 125 दिन राेजगार दिया जाएगा। कृषि के दौरान कार्य बंद रहेगा।

मनरेगा योजना में 3,16,683 पंजीकृत श्रमिक जनपद के 12 ब्लाकों के 809 ग्राम पंचायत सहित जनपद भर में लगभग 31,07,961 आबादी है। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत 3,16,683 श्रमिक पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45,46,939 वार्षिक मानव दिवस का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 4008169 दिवस कार्य मुहैया कराया गया।