यूपी में रात में फिर उड़ता दिखा ड्रोन, पुलिस भी नहीं दे पाई सटीक जानकारी तो गांव वालों के फूले हाथ-पांव

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर)। क्षेत्र के सोनगढ़ा, सिकटा, अदवा कालोनी, पिपरा, बरी, बीरपुर चककोटार, हथेड़ा, सोंठिया समेत दर्जनों गावों में बीते शनिवार की देर रात ग्रामीणों ने आसमान में उड़ते हुए एक अज्ञात यंत्र (ड्रोन कैमरा) की तरह देख भयभीत हो गए।

इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ ही अफवाहों से बचने के लिए अपील की।

बताया जा रहा है कि यह यंत्र कुछ देर तक आसमान में मंडराता रहा और बाद में धीरे-धीरे नजर से ओझल हो गया। कुछ ग्रामीणों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है।

वीडियो और तस्वीरें अब गांव में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में ऐसे उपकरणों का उड़ना लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है।

स्थानीय ग्रामीण विनय कुमार सिंह, उदयराज, कमलेश ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को सतर्क दृष्टि और अफवाहों से दूर रहने की नसीहत दी है।

