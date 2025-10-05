त्योहारों पर यात्रा करना होगा आसान, दिल्ली से लखनऊ के लिए चलेंगी अतिरिक्त बस-ट्रेनें, इन रूटों से होगा आवागमन
बलिया में दीपावली और छठपूजा के त्योहारों को देखते हुए परिवहन और रेल विभाग सतर्क हैं। रोडवेज लखनऊ दिल्ली और कानपुर रूट पर अतिरिक्त बसें चलाएगा जबकि रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। बलिया डिपो से 91 और बिल्थरारोड डिपो से 45 बसों के अलावा 12 अतिरिक्त बसें चलाने का प्रस्ताव है। त्योहारों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होती है।
जागरण संवाददाता, बलिया। दीपावली और छठपूजा पर्व को लेकर ट्रेनों-बसों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर परिवहन और रेल विभाग पहले से ही अलर्ट पर है। त्यौहारों को लेकर रोडवेज की अतिरिक्त बसें और ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
रोडवेज के एआरएम ने बताया कि त्यौहार को लेकर सर्वाधिक बसें लखनऊ- दिल्ली और कानपुर रोड पर चलाई जायेगी। बलिया डिपो से विभिन्न रुटों पर संचालित 91 बसों और बिल्थरारोड डिपो से संचालित 45 बसों के अलावा दर्जनभर अतिरिक्त बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
जबकि डीआरएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली और छठपूजा को लेकर इसी सप्ताह से एक महीने के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएगी।
आंकड़ों की मानें तो जनपद में रोडवेज के रोजाना 800 और ट्रेनों से रोजाना करीब पांच हजार यात्री आवागमन करते है। जबकि पर्व के सीजन में यात्रियों की भीड़ डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाती है।
