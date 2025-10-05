त्योहारों पर यात्रा करना होगा आसान, दिल्ली से लखनऊ के लिए चलेंगी अतिरिक्त बस-ट्रेनें, इन रूटों से होगा आवागमन

जागरण संवाददाता, बलिया। दीपावली और छठपूजा पर्व को लेकर ट्रेनों-बसों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर परिवहन और रेल विभाग पहले से ही अलर्ट पर है। त्यौहारों को लेकर रोडवेज की अतिरिक्त बसें और ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

रोडवेज के एआरएम ने बताया कि त्यौहार को लेकर सर्वाधिक बसें लखनऊ- दिल्ली और कानपुर रोड पर चलाई जायेगी। बलिया डिपो से विभिन्न रुटों पर संचालित 91 बसों और बिल्थरारोड डिपो से संचालित 45 बसों के अलावा दर्जनभर अतिरिक्त बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है।