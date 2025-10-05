यूपी के इस जिले में शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, लगेंगे ये जरूरी डाक्यूमेंट
आजमगढ़ में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने 2025-26 के लिए पिछड़ी जाति की गरीब बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन अनुदान योजना की घोषणा की है। योग्य आवेदक 20000 रुपये के अनुदान के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड संचालित की जा रही है। पात्रता के अंतर्गत आने वाले आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित अभिलेखों सहित ब्लाक व तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।
