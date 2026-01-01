Language
    मीरजापुर पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा - 'बीजेपी ने प्रभु राम की मर्यादा को बिगाड़ा है'

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:57 PM (IST)

    सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नए साल पर परिवार सहित मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन किए। उन्होंने देश-प्रदेश की जनता की खुशहाली, रोजगार और भाईचारे की कामना की। ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीजेपी पर प्रभु राम की मर्यादा बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। 

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विन्ध्याचल)। नए साल के पहले दिन, फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने परिवार के साथ मां विन्ध्यवासिनी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन-पूजन के बाद, सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह लंबे समय से नए वर्ष पर मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते रहे हैं।

    उन्होंने कहा, "आज भी मैं अपने परिवार के साथ मां का दर्शन करने आया हूं। मैंने मां से देश और प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए खुशहाली की कामना की है।" सांसद ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि लोग खुशहाल रहें, किसी के साथ अत्याचार न हो, कोई भूखा न रहे और सभी को रोजगार मिले।

    उन्होंने भगवान श्रीराम के दरबार से आने की बात करते हुए कहा कि पूरे देश-दुनिया में उनकी मर्यादा स्थापित रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज के दिन वह कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह अवश्य कहना चाहेंगे कि देश और प्रदेश के लोगों में भाईचारा स्थापित रहना चाहिए।

    अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रभु राम की मर्यादा को बिगाड़ा है, जिसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने तीर्थपुरोहित विजय बाबू मिश्र का भी अभिनंदन किया और कहा कि उनकी बदौलत ही वर्षों से माता जी का आशीर्वाद मिलता चला आ रहा है।

    सांसद ने मां विन्ध्यवासिनी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहचान देवी और देवताओं की कृपा से ही बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि मां का आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वह हर साल इस दिन मां के चरणों में आकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अवधेश प्रसाद ने नए वर्ष की शुरुआत मां विन्ध्यवासिनी के आशीर्वाद से की और समाज में शांति, समृद्धि और भाईचारे की कामना की। उनका यह संदेश निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायक है।