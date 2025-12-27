जागरण संवाददाता, कछवां (मीरजापुर)। पहले दूसरे धर्म में सव‍िता ने शादी कर अपनों से नाता तोड़ा और फ‍िर पत‍ि को धोखा देकर र‍िश्‍ते के देवर अरबाज से नाता जोड़ ल‍िया। समय बदला तो प्रेम ने भी चोला बदला और दगाबाजी का जो पर‍िणाम आया वह काफी खौफनाक न‍िकला। दरअसल हत्‍या की गुत्‍थी सुलझी तो प्‍यार इश्‍क के बाद धोखा और हत्‍या की कहानी सामने आई।

कछवां कस्बे के कांशीराम आवास में रहने वाले अरबाज ने गुरुवार की रात अपने चचेरे भाई की पत्नी से अवैध संबंध के चलते उनके 32 वर्षीय पति सद्दाम अली की गोली मारकर हत्या कर दी। सद्दाम का निवास लखनीपुर थाना बक्शा, जौनपुर में था।

एएसपी नगर नितेश कुमार सिंह ने सीओ नगर विवेक जावला के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। सद्दाम के पिता सलीम अंसारी की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता और अरबाज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपितों के पास से 32 बोर का पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए हैं।

पर‍िजनों के अनुसार सद्दाम अली वाल पेंटिंग का काम करता था। उसने लगभग दस वर्ष पूर्व अपने गांव की निवासी सविता सरोज से प्रेम विवाह किया था। परिवार के विरोध के कारण सद्दाम ने सविता को लेकर मीरजापुर के कछवां स्थित कांशीराम आवास में किराए पर रहने का निर्णय लिया। उनके तीन बच्चे भी हैं। पर‍िवार से दूर करने में सव‍िता का बड़ा हाथ था। पर‍िवार से दूरी के बाद सद्दाम पर‍िवार के ल‍िए समर्प‍ित होकर काम करने लगा।

काम के बोझ को कम करने के लिए सद्दाम ने अपने चचेरे भाई अरबाज अली को तीन वर्ष पूर्व कछवां बुलाया था। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। इसी दौरान अरबाज और सविता के बीच नजदीकियां बढ़ गईं, जिससे सद्दाम ने अरबाज को घर से निकाल दिया। कुछ महीनों बाद अरबाज ने माफी मांगकर घर आना-जाना शुरू कर दिया, लेकिन सविता से उसकी दोस्ती जारी रही। सव‍िता से संबंधों की पर‍िणत‍ि घातक न‍िकली और दोनों के प्रेम संबंधों में बाधा बने सद्दाम को जान से मार डालने की साज‍िश रची।

बताया गया कि दस दिन पूर्व अरबाज सद्दाम के घर आया था और अपने साथ एक अवैध पिस्टल भी लाया था। गुरुवार की रात जब सद्दाम बाजार से लौटे, तो देखा कि सविता और अरबाज एक ही कमरे में हैं। इस पर सद्दाम ने दोनों के बीच विवाद किया। इस दौरान दोनों संग व‍िवाद इतना बढ़ा क‍ि सद्दाम को अरबाज ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद सद्दाम के ग‍िरते ही सव‍िता ने घाव वाले जगह पर रुई लगा दी और खून साफ करने के बाद करंंट लगने की अफवाह फैला दी।