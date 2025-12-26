Language
    मीरजापुर में सविता भारती से सद्दाम ने की थी शादी, गोली चलने से गई जान, भाई पुल‍िस ह‍िरासत में

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर (कछवां)। कस्बा चौकी अंतर्गत कांशीराम आवास पर गुरुवार की देर रात सद्दाम अली (32) पुत्र सलीम अंसारी, निवासी लखनीपुर, थाना बक्शा, जौनपुर की गोली लगने से मृत्यु हो गई।

    सद्दाम ने कुछ दिन पहले अपने चचेरे भाई अरबाज को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। अरबाज अपने साथ एक अवैध पिस्टल लेकर आया था। गुरुवार की रात, पिस्टल देखने के दौरान दोनों भाईयों के बीच खींचातानी होने लगी। इसी दौरान अरबाज के हाथ से ट्रिगर दब गया, जिससे सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना के बाद, सद्दाम की पत्नी और चचेरे भाई ने शोर मचाया। इस बीच, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घायल सद्दाम को तुरंत क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। एएसपी नितेश सिंह, सीओ सिटी विवेक जावला और फिल्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया।

    सद्दाम ने 2017 में सविता भारती नामक युवती से लव मैरेज की थी, जिससे उनके तीन बच्चे हैं। सद्दाम पेंटिंग का कार्य करता था और वह पिछले आठ वर्षों से कांशीराम आवास संख्या 1/6 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 500 रुपये प्रति माह किराए पर निवास कर रहा था। उनके बड़े बेटी मुस्कान (8 वर्ष), बेटा सुहेल (5 वर्ष) और छोटी बेटी अलीसा (2 वर्ष) हैं।

    कस्बा चौकी प्रभारी विनय कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी अरबाज, पुत्र घबडू, निवासी लखनीपुर, थाना बक्शा, जौनपुर को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुल‍िस आरोप‍ित से अवैध हथि‍यार को लेकर पूछताछ करने के साथ ही हथ‍ियार उपलब्‍ध कराने वाले की भी तलाश कर रही है।