    GST में छूट के बाद सीमेंट उद्योग ने पूर्वांचल में पकड़ी गत‍ि, बिहार और झारखंड में आपूर्ति से कारोबार में गत‍ि

    By Gurupreet Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:18 PM (IST)

    मीरजापुर के चुनार में आरएलजे ग्रुप के नए सीमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ। प्रिज्म सीमेंट के ईडी राकेश जैन ने कहा कि उनकी कंपनी गुणवत्ता के कारण ग्राहकों की पहली पसंद है। आरएलजे सीमेंट लिमिटेड बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में सीमेंट की आपूर्ति करेगा। अरुण जैन ने कहा कि उत्पादन क्षमता बढ़ने से रोजगार के अवसर म‍िलेंगे।

    इस पहल से पूर्वांचल में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। सरकार की ओर से सीमेंट में जीएसटी को छूट म‍िलने के बाद घर बनाने के अवसरों के सस्‍ते होने से पूर्वांचल में सीमेंट का कारोबार भी बढ़ा है। मीरजापुर जिले के चुनार स्थित आरएलजे ग्रुप के नए सीमेंट प्लांट का बीते द‍िनों उद्घाटन प्रिज्म सीमेंट के ईडी और सीईओ राकेश जैन तथा आरएलजे ग्रुप के चेयरमैन अरुण जैन ने किया।

    कार्यक्रम में ईडी राकेश जैन ने कहा कि प्रिज्म सीमेंट आज गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवा के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने बताया कि आरएलजे सीमेंट लिमिटेड से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में सीमेंट आपूर्ति की जाएगी। सीएमओ पराग जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रिज्म सीमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है।

    इसी को ध्यान में रखते हुए आरएलजे ग्रुप ने अपने प्लांट का विस्तार किया है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बताया कि‍ सरकार की ओर से म‍िले अवसरों को युवाओं को भुनाने और कारोबार के साथ जुड़कर खुद का कैर‍ियर बनाने का अब बेहतर मौका है। बताया क‍ि इससे पूर्वांचल के युवाओं को भी बेहतर मौका म‍िलेगा।

    आरएलजे ग्रुप के चेयरमैन अरुण जैन ने कहा कि हमें अपनी विकास यात्रा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने की खुशी है। यह विस्तार न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद वितरित करने और पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने में भी मदद करेगा। उन्नत तकनीक, उच्च क्षमता और मजबूत प्रक्रियाओं में निवेश करके समूह ने भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने की तैयारी कर ली है।

    उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और डीलर नेटवर्क तथा ग्राहकों के साथ साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। सीमेंट उद्योग में पूर्वांचल की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नये प्लांट से जहां आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी, वहीं स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होंगे।

    अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के औद्योगिक निवेश से न केवल आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर प्रिज्म सीमेंट के सीएमओ पराग जैन, जोनल मैनेजर वरुण उपाध्याय, रीजनल मैनेजर वाराणसी संजीव सिंह, अविनाश चन्द्रा समेत पूर्वांचल के सभी प्रमोटर, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य डीलर मौजूद रहे।