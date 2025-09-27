UP Panchayat Elections: यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, एक केंद्र पर रखे जाएंगे बस इतने मतदाता

मीरजापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि एक मतदान केंद्र पर 900 से अधिक मतदाता न हों। मतदान केंद्रों का पुननिर्धारण 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जो 29 सितंबर तक चलेगा। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके चलते मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके चलते त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 को कराने के लिए मतदान केंद्रों और मतदान स्थलों की समीक्षा और पुननिर्धारण किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी डा. अखिलेश कुमार मिश्रा ने निर्देश दिया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 900 से अधिक मतदाता कदापि न रखे जाएं। इससे अधिक मतदाता होने पर मतदाताओं को अन्य मतदान स्थल पर संबद्ध किया जाए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि एक परिवार के मतदाता अलग न हो। कमरे का आकार 20 वर्ग मीटर अवश्य हो।

मतदान केंद्रों व मतदान स्थलों को स्थापित करने के लिए उन स्थानों को सामान्यत: शामिल किया जाएगा, जहां विधानसभा अथवा लोकसभा चुनाव में मतदान कराया गया था। अपरिहार्य स्थिति में किसी मतदान केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित भी करना है तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व नगरीय निकाय से पूर्व में अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

मतदान केंद्र को परिसीमन से प्रभावित होने, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में परिवर्तन अथवा मतदान केंद्र के जर्जर होने की स्थिति में ही बदला जाएगा। साथ ही स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मतदान केंद्र पर पांच से अधिक मतदान स्थल नहीं बनाया जाएगा। किसी भी प्रभावशाली अथवा दबंग के दरवाजे के सामने अथवा पास मतदान केंद्र या स्थल नहीं बनाया जाए।