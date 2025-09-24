विंध्यधाम में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब, एक लाख से अधिक ने किए दर्शन
नवरात्र के तीसरे दिन विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी जहाँ एक लाख से अधिक भक्तों ने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किए। जिला प्रशासन और विंध्य पंडा समाज ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि श्रद्धालु बारी-बारी से दर्शन कर सकें। मंदिर परिसर में लंगर और ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नवरात्र के तीसरे दिन विंध्यधाम में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। सुबह करीब दस बजे तक ही एक लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन-पूजन कर लिया था।
नवरात्रि के तीसरे दिन बुधवार को विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सुबह दस बजे तक एक लाख से अधिक भक्तों ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किया । जिला प्रशासन व विन्ध्य पंडा समाज ने भक्तों के दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है और बारी-बारी से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जा रही है।
मंदिर परिसर में लगे विभिन्न लंगर और ठंडे पानी के स्टॉल भी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।