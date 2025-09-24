विंध्यधाम में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब, एक लाख से अधिक ने किए दर्शन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नवरात्र के तीसरे दिन विंध्यधाम में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। सुबह करीब दस बजे तक ही एक लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन-पूजन कर लि‍या था।

नवरात्रि के तीसरे दिन बुधवार को विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सुबह दस बजे तक एक लाख से अधिक भक्तों ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किया । जिला प्रशासन व विन्ध्य पंडा समाज ने भक्तों के दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है और बारी-बारी से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जा रही है।