मीरजापुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेंटर में बढ़ेगी बेड की संख्या, मरीजों को आसानी से मिलेगा इलाज

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मां विध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध मंडलीय चिकित्सालय परिसर स्थित डायलिसिस सेंटर में जल्द ही नौ बेड और बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मरीजों काे दूसरे जनपद जाकर अपना इलाज नहीं कराना पड़े। उनको जनपद में ही डायलिसिस की सुविधा मिल जाए। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिकित्सालय परिसर में हेरिटेज संस्था की ओर से पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस सेंटर खोला गया है। जो वर्तमान में 13 बेड का है। इसको अब 22 बेड का किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जिसपर मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही नौ बेड और सेंटर में बढ़ाया जाएगा। जनपद में डायलिसिस सेंटर खुलने से यहां के मरीजाें को बहुत राहत है।

यह सेंटर नहीं होने से मरीजों को वाराणसी या प्रयागराज इलाज कराना के लिए जाना पड़ता था। इसमें उनके पांच से आठ हजार रुपये खर्च हो जातेे थे, लेकिन यहां यह सेंटर खुल जाने से 50 प्रतिशत धनराशि में उनका इलाज हो जा रहा है।