Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मीरजापुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेंटर में बढ़ेगी बेड की संख्या, मरीजों को आसानी से मिलेगा इलाज

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:58 PM (IST)

    मीरजापुर के मां विध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध मंडलीय चिकित्सालय परिसर स्थित डायलिसिस सेंटर में जल्द ही नौ नए बेड जोड़े जाएं ...और पढ़ें

    Hero Image

    13 से अब 22 बेड का होगा मेडिकल कॉलेज का डायलिसिस सेंटर।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मां विध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध मंडलीय चिकित्सालय परिसर स्थित डायलिसिस सेंटर में जल्द ही नौ बेड और बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मरीजों काे दूसरे जनपद जाकर अपना इलाज नहीं कराना पड़े। उनको जनपद में ही डायलिसिस की सुविधा मिल जाए। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिकित्सालय परिसर में हेरिटेज संस्था की ओर से पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस सेंटर खोला गया है। जो वर्तमान में 13 बेड का है। इसको अब 22 बेड का किया जाएगा।

    इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जिसपर मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही नौ बेड और सेंटर में बढ़ाया जाएगा। जनपद में डायलिसिस सेंटर खुलने से यहां के मरीजाें को बहुत राहत है।

    यह सेंटर नहीं होने से मरीजों को वाराणसी या प्रयागराज इलाज कराना के लिए जाना पड़ता था। इसमें उनके पांच से आठ हजार रुपये खर्च हो जातेे थे, लेकिन यहां यह सेंटर खुल जाने से 50 प्रतिशत धनराशि में उनका इलाज हो जा रहा है।

    प्रतिदिन 39 मरीजों की हो रहा डायलिसिस

    हेरिटेज डायलिसिस सेंटर की मैनेजर साहिबा चांदनी ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के परिसर स्थित डायलिसिस सेंटर में प्रतिदिन 39 मरीजों का डायलिसिस हो रहा है।

    डायलिसिस सेंटर में नौ बेड और बढ़ाया जाएगा। इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सर्वे का काम पूरा हो चुका। जल्द ही बेड बढ़ाए जाएंगे। एसके श्रीवास्तव, सीएमएस, मां विध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध मंडलीय चिकित्सालय।