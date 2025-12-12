मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बुझाने के दौरान जलकर युवक की मौत

जागरण संवाददाता, मिर्जापुर। अतरौली खुर्द गांव में गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के दौरान जलकर युवक की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग करने के दौरान पुआल गिरने से हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रैक्टर चालक भुड़कूड़ा गांव से ट्रॉली में पुआल लादकर इमिलियाचट्टी की तरफ जा रहा था। ट्रैक्टर जैसे ही अतरौली खुर्द गांव के पास पहुंचा कि ऊपर तक लदे पुआल में विद्युत तार के छू जाने से हुई शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से पुआल जलने लगा।

इस दौरान वहां पर मौजूद गांव निवासी आशुतोष सिंह आग बुझाने लगे। इसी बीच चालक ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग कर दिया। इससे ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पीछे की ओर उठने के कारण जलता हुआ पुआल आशुतोष सिंह के ऊपर गिर गया।