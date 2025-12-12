मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बुझाने के दौरान जलकर युवक की मौत
मिर्जापुर में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे पुआल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश करते समय युवक ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मिर्जापुर। अतरौली खुर्द गांव में गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के दौरान जलकर युवक की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग करने के दौरान पुआल गिरने से हुआ।
ट्रैक्टर चालक भुड़कूड़ा गांव से ट्रॉली में पुआल लादकर इमिलियाचट्टी की तरफ जा रहा था। ट्रैक्टर जैसे ही अतरौली खुर्द गांव के पास पहुंचा कि ऊपर तक लदे पुआल में विद्युत तार के छू जाने से हुई शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से पुआल जलने लगा।
इस दौरान वहां पर मौजूद गांव निवासी आशुतोष सिंह आग बुझाने लगे। इसी बीच चालक ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग कर दिया। इससे ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पीछे की ओर उठने के कारण जलता हुआ पुआल आशुतोष सिंह के ऊपर गिर गया।
इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। वहां पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से उन्हें चचेरी मोड़ स्थित सीएचसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
आशुतोष की मौत की खबर लगते ही स्वजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मृत आशुतोष सिंह की एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह ने बताया कि पुआल बुझाने के दौरान युवक की झुलसने से मौत हुई है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना की जांच की जा रही है।
