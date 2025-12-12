खुशखबरी! फिर शुरू होगी भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा, इस दिन से चलेगी पहली बस
काशी से पशुपतिनाथ तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को शुरू किया गया था। जो अभी बंद है लेकिन अब 14 माह बाद नेपाल से फिर भारत-न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी से पशुपतिनाथ तक श्रद्धालुओं की सुविधा तथा भारत व नेपाल के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को शुरू किया गया था।
एक बस भारत से और दूसरी नेपाल से चलनी शुरू हुई थी। दोनों देशों से भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा बंद है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से अनुबंधित बस के परमिट का नवीकरण नहीं होने के चलते बंद हो गया।
यही समस्या नेपाल में भी आई। 14 माह बाद नेपाल से फिर भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा शुरू होने जा रही है। नेपाल से पहली बस 26 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए एजेंसी नामित कर दी गई जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगी। नेपाल से श्री मंजू श्री बस सेवा समिति बस संचालित करेगी।
