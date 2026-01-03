मीरजापुर में श्रमिकों को नहीं होगी परेशानी, विंध्य क्षेत्र में बनेगा आधुनिक सुविधा युक्त लेबर अड्डा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र के श्रमिकों को काम की तलाश में अब चौराहों पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। श्रमिकों के हित में डा. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) खोला जा रहा है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पंजीकरण सहित मूलभूत व बुनियादी सुविधा युक्त प्रतीक्षा स्थल पर ही मिल सकेगा। श्रम विभाग में पंजीकृत 3,55,747 में से 3,20,731 सक्रिय श्रमिक होंगे। जनपद में निर्माण कार्य में लगे श्रमिक व विभिन्न श्रेणी के दिहाड़ी श्रमिक कार्य की तलाश में प्रतिदिन नगरीय क्षेत्रों में आकर चौराहों पर एकत्र होते हैं। श्रमिकों के एकत्र होने से अनावश्यक भीड़ भाड़ बनी रहती है। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

साथ ही श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। इससे श्रमिकों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थिति में सुधार के लिए दिहाड़ी श्रमिकों को रोजगार की तलाश में प्रतीक्षा व विश्राम के लिए एक स्वच्छ व मूलभूत सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है।

सहाय क श्रमायुक्त सतीश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा सार्वजनिक स्थान से एक किमी के दायरे में लेबर अड्डा बनवाया जा रहा है। असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्रीय व राज्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कौशल विकास संबंधी योजना की जानकारी, श्रमिकों को सुरक्षा कवरेज, स्वल्पाहार व भोजन की सुविधा व समस्याओं के निराकरण के लिए डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।