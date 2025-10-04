Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर में नवोदय विद्यालय के बच्चों में अचानक बुखार, दस का इलाज पटेहरा पीएचसी में जारी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    मीरजापुर के पटेहरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अचानक कई बच्चे बीमार हो गए। उन्हें बुखार और लूज मोशन की शिकायत थी। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों को सूचित कर बच्चों को घर भेजा और दस बच्चों को पीएचसी पटेहरा में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने वायरल बुखार बताया और इलाज शुरू किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्राचार्य राम सिंह ने ठंडा-गर्म पानी पीने की वजह से बीमार होने का कारण बताया।

    जागरण संवाददाता पटेहरा (मीरजापुर)। विकास खंड पटेहरा कला में स्थित पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों में शुक्रवार की रात अचानक बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गईं। इस घटना के बाद, विद्यालय प्रशासन ने आसपास के बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए घर भेज दिया। वहीं, दस बच्चों को पटेहरा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जिनमें वायरल फीवर के साथ दो-तीन बार लूज मोशन की समस्या पाई गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवोदय विद्यालय में बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने पर पीएचसी प्रभारी डाक्टर अभिषेक जायसवाल अपनी टीम के साथ विद्यालय पहुंचे और सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। पटेहरा कला के निवासी लवकुश चौधरी ने बताया कि देर रात बारह बजे के बाद विद्यालय से फोन आया कि उनकी पुत्री ईशा की तबियत खराब है। उन्होंने तुरंत विद्यालय पहुंचकर अपनी भतीजी को घर लाया, जहां उसका इलाज एक प्राइवेट डाक्टर के पास चल रहा है।

    विद्यालय की गाड़ी से दो बीमार बच्चों को लेकर अध्यापक पीएचसी पहुंचे। डाक्टर बहाल अहमद को अन्य बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने भी बच्चों का इलाज शुरू किया। तेज बुखार और उल्टी-दस्त से पीड़ित आठ बच्चों को पीएचसी भेजा गया, जिनकी हालत में सुधार हो रहा है।

    डाक्टर बहाल अहमद ने बताया कि नवोदय के 16 वर्षीय जयराम, 17 वर्षीय विशाल, 13 वर्षीय ज्ञानदीप, 16 वर्षीय विवेक, 13 वर्षीय चंदन, 16 वर्षीय हेमंत, 16 वर्षीय रवि शंकर, 16 वर्षीय राज, 15 वर्षीय विपेश और 13 वर्षीय विक्की का इलाज पीएचसी में जारी है। सभी बच्चों की हालत में सुधार है और उन्हें शाम तक छुट्टी दी जा सकती है।

    इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य राम सिंह ने कहा कि बच्चों ने ठंडा-गर्म पानी पी लिया होगा, जिससे सीजनल बुखार और एक-दो बार दस्त हुई थी। सभी बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। मेडिकल टीम ने भी जांच कर ली है और पीएचसी वापस लौट चुकी है।

    डाक्टर अभिषेक जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य टीम ने विद्यालय के अन्य बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक एहतियाती उपचार किया गया है। पीएचसी पटेहरा के इमरजेंसी डाक्टर विभूति नारायण मिश्र ने बताया कि बच्चों को वायरल बुखार, उल्टी और दस्त की समस्या है, लेकिन सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।