    मीरजापुर में घने कोहरे के कारण डिवाइडर से टकराई बाइक, दो लोगों की मौत

    By Rakesh Kumar Mishra<br/> Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:54 PM (IST)

    मीरजापुर के लहुरियादह गांव में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 स्थित लहुरियादह गांव में शुक्रवार की देर रात कोहरे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक व बाइक पर पीछे बैठी महिला को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    क्षेत्र के भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय विनोद कुमार कोल मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाधौ गांव निवासी 40 वर्षीय सेम्मू देवी पत्नी सुखलाल के साथ ड्रमंडगंज बाजार दुकान का सामान लेने गए थे।

    रात करीब 11 बजे घर वापस लौट रहे थे कि लहुरियादह गांव स्थित एचपी पेट्रोल पंप व जायसवाल ढाबा से सौ मीटर आगे घना कोहरा होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे मेें बाइक चालक व पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    सूचना पर पहुंचे एसआइ सुभाष यादव व हेड कांस्टेबल बिजेंद्र राय ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक व महिला को एंबुलेंस से पीएचसी हलिया भेजवाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। मृत बाइक चालक विनोद दो भाइयों में बड़े थे।

    गांव में ही चाय पान की दुकान खोल रखी थी। विनोद के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटे की मृत्यु की खबर पाकर मां सावित्री देवी रोते-बिलखते हुए बेसुध हो जा रही थी। भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी शैलेंद्र कुमार केशरवानी ने बताया कि सेम्मू देवी पिछले छह महीने से अपने पति के साथ भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव में नेशनल हाईवे के किनारे चाय पान की दुकान खोल रखी थी।

    ड्रमंडगंज बाजार में दोनों लोग बाइक से दुकान का सामान लेने के लिए गए थे। घर वापस लौटते समय कोहरे के चलते लहुरियादह गांव में सड़क दुघर्टना में मृत्यु हो गई।

    थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज भारत सुमन ने बताया कि लहुरियादह गांव के पास डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक व महिला की मृत्यु हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है।