Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना है? विधायक ने बताया

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने राजगढ़, मीरजापुर में फार्मर रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ग्रामीणों से अप ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। स्थानीय विकास खंड में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति को बढ़ाने के लिए मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के द्वारा ब्लाक मुख्यालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक ने ग्रामीणों से अपील किया कि क्षेत्र में अभी 38 प्रतिशत जो शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। वे किसान जल्द फार्मर रजिस्ट्री करा लें, नहीं तो सरकारी योजनाओं से वंचित होने की संभावना है। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा एवं सहायक विकास अधिकारी कृषि पटेहरा अंकित सिंह एवं कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।