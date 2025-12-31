सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना है? विधायक ने बताया
मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने राजगढ़, मीरजापुर में फार्मर रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ग्रामीणों से अप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। स्थानीय विकास खंड में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति को बढ़ाने के लिए मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के द्वारा ब्लाक मुख्यालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।
विधायक ने ग्रामीणों से अपील किया कि क्षेत्र में अभी 38 प्रतिशत जो शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। वे किसान जल्द फार्मर रजिस्ट्री करा लें, नहीं तो सरकारी योजनाओं से वंचित होने की संभावना है। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा एवं सहायक विकास अधिकारी कृषि पटेहरा अंकित सिंह एवं कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।
