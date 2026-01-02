कंबल वितरण कार्यक्रम में घुसी बेकाबू कार, फंसकर 10 KM तक घिसटे युवक की मौत, छह घायल, दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नए साल के पहले गुरुवार को कंबल वितरण कार्यक्रम भयावह हादसे में बदल गया, जब पुलिस लिखी एक कार भीड़ में घुस गई। तेज गति के कारण नियंत्रण खो चुके वाराणसी निवासी कार चालक जीशान खान ने सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार युवक धर्मेंद्र बिंद सहित सात लोगों को टक्कर मारी। इस दौरान धर्मेंद्र कार के आगे वाले हिस्से में फंस गया। ग्रामीणों के गुस्से के डर से जीशान ने कार नहीं रोकी और तेज गति से करीब 10 किलोमीटर तक भगाता रहा।

हादसे में धर्मेंद्र का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जमालपुर ले जाया गया जहां दो की स्थिति गंभीर देख डाक्टरों ने बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने जीशान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे अदलहाट के भुइली खास गांव में सड़क किनारे बुजुर्गों को कंबल बांटा जा रहा था।

मौके पर इकट्ठा थे 300 से अधिक लोग मौके पर 300 से अधिक लोग जुटे थे। चंदौली का रहने वाला 23 वर्षीय धर्मेंद्र भी अपनी स्कूटी रोकर सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान शेरवां की ओर से आ रहे जीशान ने गति अत्यधिक तेज होने के कारण कार पर से नियंत्रण खो दिया और धर्मेंद्र सहित सात लोगों को चपेटे में ले लिया। उस समय कार की गति 100 किमी प्रति घंटा से अधिक थी। धर्मेंद्र की स्कूटी गिर गई और वह कार के आगे वाले हिस्से में फंस गया।