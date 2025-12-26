Language
    सीएम से मिल कर 487 करोड़ की समसपुर पंप कैनाल योजना को वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    मिर्ज़ापुर में, मुख्यमंत्री से मिलकर 487 करोड़ की समसपुर पंप कैनाल योजना को वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। इस योजना से सिंचाई व्यवस्था क ...और पढ़ें

    चुनार विधायक अनुराग सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही सिंचाई समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित समसपुर पंप कैनाल परियोजना को गति दिलाने के उद्देश्य से चुनार विधायक अनुराग सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

    विधायक ने मुख्यमंत्री से 487 करोड़ रुपये लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया। जिस पर सीएम ने समसपुर पंप कैनाल परियोजना को लेकर सकारात्मक आश्वासन देते हुए इसे शीघ्र प्रगति दिलाने की बात कही। विधायक ने मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की मुख्य अभियंता समिति की बैठक में परियोजना को आवश्यक मानते हुए इसकी संस्तुति जून-25 में ही की गई थी।

    इस संबंध में पूर्व में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष स्तर से शासन को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इस योजना के क्रियान्वयन से चुनार विधानसभा क्षेत्र के 134 गांवों के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। विधायक ने क्षेत्र के विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चुनार विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी।

    विधायक ने बताया कि समसपुर पंप कैनाल परियोजना के मूर्त रूप लेने से उन हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसलें वर्षों से सिंचाई के अभाव में खेतों में सूख जाती थीं। यह योजना करीब तीन दशक पूर्व तत्कालीन सिंचाई मंत्री व स्थानीय विधायक ओमप्रकाश सिंह द्वारा रेखांकित की गई थी।

    जिसके तहत समसपुर में 750 क्यूसेक क्षमता का पंप कैनाल स्थापित कर गंगा का जल दो स्टेज में लिफ्ट कराते हुए भेड़ी बंधी से चुनार-सक्तेशगढ़ रेलवे लाइन पार कर पंचवाहिनी तक पहुंचाने के बाद जरगो डैम को भरा जाएगा। इससे नरायनपुर, जमालपुर व राजगढ़ ब्लाक क्षेत्र के खेतों तक नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।