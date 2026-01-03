मेडिकल कॉलेज के मंडलीय चिकित्सालय में बनेगा 10 बेड का डे केयर कैंसर सेंटर, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज
मीरजापुर के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध मंडलीय चिकि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अब जनपद के मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों को कीमाें चढ़वाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध मंडलीय चिकित्सालय में दस बेड का डे केयर कैंसर सेंटर बनाया जाएगा । ताकि कैंसर पीडित मरीजों काे दिन में कीमाें चढ़ाने का कार्य किया जा सकें। सेंटर को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
अभी तक मेडिकल कॉलेज के मंडलीय चिकित्सालय में कैंसर के मरीजों के लिए ओपीडी व जांच की सुविधा थी। उनके इलाज करने की सुविधा यहां पर नहीं थी, लेकिन अब उनकाे यहां पर कीमाें भी चढ़ाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में दस बेड का डे केयर कैंसर सेंटर बनाया जाएगा।
इसमें कैंसर पीड़ित मरीज काे सुबह बुलाया जाएगा और उनको कीमाें चढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके बाद शाम को घर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जनपद में करीब 200 से अधिक कैंसर पीड़ित मरीज है, जिनका उपचार वाराणसी या प्रयागराज में चल रहा है।
इस सेंटर के बन जाने से कैंसर पीडित मरीजों को कीमाें चढ़वाने के लिए वाराणसी या प्रयागराजं नहीं जाना पड़ेगा। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में प्रतिदिन कैंसर के दस से 20 संदिग्ध मरीज इलाज कराने के लिए ओपीडी में आते है।
जिनका उपचार कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की ओर से किया जाता है।इस सेंटर के बनने से मीरजापुर व सोनभद्र के मरीजों को सुविधा मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में दस बेड का डे केयर कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इससे जनपद सहित भदोही व सोनभद्र के कैंसर मरीजों को कीमाें चढ़वाने में सुविधा मिलेगी। -डॉ. एसके श्रीवास्तव सीएमएस मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध मंडलीय चिकित्सालय।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।