मीरजापुर में मवैया देवी मंदिर का होगा सुंदरीकरण, 79.64 लाख की मिली स्वीकृति
मीरजापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र स्थित मवैया देवी मंदिर के सुंदरीकरण और विकास के लिए 79.64 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 60 लाख रुपये जारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वर्ष भर श्रद्धालुओं की निरंतर आवाजाही वाले धार्मिक स्थलों के कायाकल्प की पर्यटन विभाग की योजना के तहत चुनार विधानसभा क्षेत्र के मवैया गांव स्थित विंध्यवासिनी स्वरूप देवी मंदिर मवैया देवी मंदिर के सुंदरीकरण व विकास की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है।
मंदिर स्थापना के प्रमुख सहयोगी व पूर्व प्रधान चंद्रशेखर सिंह सहित ग्रामवासियों द्वारा लंबे समय से मंदिर के समग्र विकास की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन ने इस परियोजना के लिए 79.64 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
विधायक अनुराग सिंह के प्रयास से 21 दिसंबर को शासन स्तर से पत्र जारी कर इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी गई।
परियोजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा 41 लाख रुपये की लागत से बहुउद्देशीय हाल का निर्माण, 8.75 लाख रुपये से इंटरलाकिंग सड़क, सौंदर्यीकरण के क्रम में 7.40 लाख रुपये की लागत से पत्थर की नक्काशी कराई जाएगी।
इसके अतिरिक्त लगभग 3.50 लाख रुपये की लागत से पेयजल सुविधा के लिए बोरिंग व वाटर कूलर तथा 1.40 लाख रुपये से सोलर लाइट की स्थापना की जाएगी।
इस संबंध में चंद्रशेखर सिंह, मंदिर के पुजारी व ग्राम प्रधान दिनेश चौबे, ज्योतिषाचार्य पंडित बृजेश चतुर्वेदी, आलोक सिंह, रघुराज सिंह व शमशेर बहादुर सिंह आदि ने कहा कि मंदिर के सुंदरीकरण व आधुनिक सुविधाओं के विकास से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
