    मीरजापुर में भीषण गलन के बीच मां व‍िंध्‍यवास‍िनी दरबार में श्रद्धालुओं के ल‍िए 12 हीटर लगाए गए

    By Anand Mohan mishraEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    मीरजापुर के विन्ध्य धाम में भीषण ठंड और कोहरे के कारण श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मां विन्ध्यवासिनी ...और पढ़ें

    Hero Image

    हीटर से दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को ठंड से काफी राहत मिली है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर (बिन्ध्याचल)। ज‍िले में पड़ रहे भीषण कोहरे और गलन की वजह से व‍िंंध्‍य धाम आने वाले श्रद्धालुओं की भी खूब फजीहत नंगे पैर पत्‍थर के फर्श पर हो रही है। भीषण गलन और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने मंद‍िर पर‍िसर में श्रद्धालुओं को राहत देने के ल‍िए हीटर की व्‍यवस्‍था की है। 

    कड़ाके की ठंड को देखते हुए मां विन्ध्यवास‍ि‍नी मंदिर परिसर एवं परिक्रमा पथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हीटर लगवाए गए हैं। विन्ध्य विकास परिषद के सचिव एवं नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार के निर्देश पर कुल 12 हीटर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कराए गए। हीटर लगने से दर्शन-पूजन एवं परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से काफी राहत मिली है।

    मां विन्ध्वासिनी मंदिर, जो कि धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, में सर्दियों के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस बार ठंड के तीव्र प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।

    स्थापित किए गए 12 हीटर मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के समय ठंड से राहत मिल सके। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं के लिए सहायक सिद्ध होगा, बल्कि इससे मंदिर परिसर में एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा।

    मंदिर प्रशासन ने बताया कि हीटरों की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन के दौरान अधिक सुविधा होगी। ठंड के मौसम में अक्सर श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, जिससे उन्हें ठंड का सामना करना पड़ता है। हीटरों की स्थापना से अब श्रद्धालु अधिक आराम से अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कर सकेंगे।

    इस पहल का स्वागत करते हुए स्थानीय श्रद्धालुओं ने कहा कि यह कदम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी बेहतर बनाती हैं। विन्ध्य विकास परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में आने पर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

    हीटरों की व्यवस्था से न केवल श्रद्धालुओं को ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि इससे मंदिर परिसर में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, मां विन्ध्वासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उठाए गए इस कदम से न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलेगा, बल्कि यह सर्दियों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद अनुभव भी प्रदान करेगा।