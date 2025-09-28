जाम छलकाने वालों को रहेगा गम, मीरजापुर में इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में दो अक्टूबर गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश के अनुसार आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 4 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को इन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था।

वहीं, दो अक्टूबर गांधी जयंती तथा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर आबकारी की सभी दुकानों को बंद रखने का प्रावधान हैं।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दो अक्टूबर 2025 गांधी जंयती के अवसर पर जनपद की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

जनपद की थोक अनुज्ञापन की एफएल 2/2बी, सीएल 2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की सभी देशी मदिरा, विदेशी समस्त मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन एफएल 6 (समिश्र) एवं एफएल 7 के अनुज्ञापन की दुकानें दो अक्टूबर को पूरी तरह से बंद रहेंगी।