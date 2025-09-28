Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाम छलकाने वालों को रहेगा गम, मीरजापुर में इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:27 PM (IST)

    मीरजापुर में गांधी जयंती के मौके पर शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पहले भी अंबेडकर जयंती और स्वतंत्रता दिवस पर दुकानें बंद रखने के आदेश थे। नशे से मुक्ति के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसके तहत लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो अक्टूबर को आबकारी दुकानों पर नहीं मिलेगी शराब और बीयर।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में दो अक्टूबर गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश के अनुसार आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 4 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को इन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, दो अक्टूबर गांधी जयंती तथा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर आबकारी की सभी दुकानों को बंद रखने का प्रावधान हैं।

    प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दो अक्टूबर 2025 गांधी जंयती के अवसर पर जनपद की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

    जनपद की थोक अनुज्ञापन की एफएल 2/2बी, सीएल 2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की सभी देशी मदिरा, विदेशी समस्त मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन एफएल 6 (समिश्र) एवं एफएल 7 के अनुज्ञापन की दुकानें दो अक्टूबर को पूरी तरह से बंद रहेंगी।

    वहीं, प्रदेश में नशे से मुक्ति के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। 

    यह भी पढ़ें- अमेठी में वाहन सीखने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग फीस में मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, RTO का संचालकों को सख्त निर्देश