मीरजापुर में कोडीनयुक्त कफ सीरफ में वांछित चौथा आरोपित कृष्ण कुमार यादव गिरफ्तार, भेजा गया जेल
मीरजापुर पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में वांछित चौथे आरोपी कृष्ण कुमार यादव को जिवनाथपुर ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। उस पर 25 हजार रुपये ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमालपुर (मीरजापुर)। पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सीरफ के मामले में वांछित चौथे आरोपित कृष्ण कुमार यादव को शुक्रवार को जिवनाथपुर ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। कृष्ण कुमार यादव, जो चंदौली जनपद के मुगलसराय, जंसो की मड़ई, गंजख्वाजा का निवासी है, पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शनिवार को जेल भेज दिया।
ड्रग निरीक्षक संतोष कुमार ने चार दिसंबर को चार आरोपितों के खिलाफ अदलहाट और जमालपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अदलहाट थाने में दर्ज तीन आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें मेसर्स एके डिस्ट्रीब्यूटर्स सिकरा बरईपुर के अक्षत यादव और निहाल डिस्टीब्यूटर्स मीरजापुर खुर्द अचितपुर के अजीत यादव को 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सनराइज टेडर्स बरईपुर नरायनपुर के शिवम द्विवेदी को 24 दिसंबर को पकड़ा गया।
थाना प्रभारी जमालपुर अमित कुमार ने बताया कि सीरफ प्रकरण में वांछित प्रोपराइटर सिटी मेडिसेल्स हरिहरपुर, मठना की तलाश चल रही थी। पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन आरोपित हाथ नहीं आया। शुक्रवार को सूचना मिली कि वह क्षेत्र में है, जिसके बाद पुलिस टीम ने जिवनाथपुर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर सिटी मेडिसेल्स का फर्म सक्रिय नहीं पाया गया और न ही वहां दवा का व्यवसाय चल रहा था।
आरोपित के फर्म का खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिगरा, मुगलसराय और ओवरसीज बैंक शाखा मुगलसराय में पाया गया, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया गया। फर्म को माडर्न हेल्थकेयर, श्री जी इंटरप्राइजेज, एसपी टेडर्स, गणेश फार्मा और श्री शांतिनाथ इंटरप्राइजेज दिल्ली से माल भेजा गया था।
जीएसटी विभाग वाराणसी और नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजकर इन फर्मों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है। दिल्ली की पांचों फर्मों से 10 अलग-अलग तिथियों में 13 इनवॉइस के माध्यम से 4,50,850*100 एमएल कोडीनयुक्त कफ सीरफ आरोपित के फर्म को सप्लाई किया गया था। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया।
