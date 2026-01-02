Language
    मीरजापुर में स्वर्ण कारोबारी के घर में घुसकर मारपीट, सीसीटीवी पर द‍िखे चार लोगों के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज

    By Sarvesh Kumar DubeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    मिरजापुर के रजौहां बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, जिसमें कारोबारी अरुण सोनी और उनकी बहन अदिति सोनी घायल हो गए। प ...और पढ़ें

    वारदात के दौरान पड़ोसियों ने समय पर पहुंचकर किसी तरह से दोनों की जान बचाई।

    जागरण संवाददाता मड़िहान (मीरजापुर)। पटेहरा चौकी क्षेत्र के रजौहां बाजार में दबंगों द्वारा स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और चार लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।

    रजौहां बाजार में संतराम सेठ की स्वर्ण आभूषण की दुकान है, जबकि उनके बड़े बेटे अरुण सोनी की बगल में मोबाइल की दुकान है। आरोप है कि गुरुवार की शाम को चार लोग बोलेरो में सवार होकर दुकान पर पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। इस हमले में कारोबारी अरुण और उसकी बहन अदिति सोनी को गंभीर चोटें आईं। पड़ोसियों ने समय पर पहुंचकर किसी तरह से दोनों की जान बचाई।

    घटना के बाद मड़िहान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी आरोपियों की पहचान की और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिनेश पटेल उर्फ महाजन, रामचंद्र पटेल निवासी पचोखरा खुर्द, दीना पटेल और प्रेमसागर पटेल निवासी हरदीहवां शामिल हैं। इंस्पेक्टर बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। व्यापारियों ने भी सुरक्षा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने न केवल व्यापारियों के बीच भय का माहौल पैदा किया है, बल्कि आम जनता में भी असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया है।

    इस प्रकार की घटनाएं समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती हैं। पुलिस प्रशासन से स्‍थानीय लोगों ने मांग की है क‍ि वह ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करे और अपराधियों को सख्त सजा दिलाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और ऐसे दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इस घटना ने सभी को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता का एहसास कराया है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यापारियों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय हैं। 