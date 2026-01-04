मीरजापुर में भाकपा माले नेता जीरा भारती और सुधाकर यादव समेत चार गिरफ्तार, भेजा जेल
मीरजापुर के लालगंज में वन विभाग की टीम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हमले में भाकपा माले की नेता जीरा भारती, सुधाकर यादव समेत चार लोगों को गिरफ्तार क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में भाकपा माले की नेता जीरा भारती, सुधाकर यादव सहित चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में सात नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, वन विभाग की टीम शनिवार को लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में ग्रामीणों द्वारा जंगल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। इसी दौरान भाकपा माले की नेता जीरा भारती और अन्य आरोपितों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए।
इस घटना के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा की छह सदस्यीय टीम लालगंज जाकर मामले की जांच करेगी।
गौरतलब है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो कि कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है।
भाकपा माले के नेता जीरा भारती ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रहा है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई और जांच के परिणामों का सभी को इंतजार रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में तनाव और अस्थिरता का कारण बन सकती हैं, इसलिए सभी पक्षों को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।