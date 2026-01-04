मीरजापुर में भाकपा माले नेता जीरा भारती और सुधाकर यादव समेत चार गिरफ्तार, भेजा जेल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में भाकपा माले की नेता जीरा भारती, सुधाकर यादव सहित चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में सात नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, वन विभाग की टीम शनिवार को लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में ग्रामीणों द्वारा जंगल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। इसी दौरान भाकपा माले की नेता जीरा भारती और अन्य आरोपितों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए।

इस घटना के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा की छह सदस्यीय टीम लालगंज जाकर मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो कि कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है।