मीरजापुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में 20 हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

मीरजापुर के राजगढ़ में पुलिस और 20 हजार के इनामी गोतस्कर रिंकू यादव के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में रिंकू के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। रिंकू पर गोतस्करी का मुकदमा दर्ज था और वह फरार चल रहा था जिसके कारण उस पर इनाम घोषित था।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राजगढ़ पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम व 20 हजार रुपये के इनामी गोतस्कर के बीच राजगढ़ क्षेत्र के सेमरी जंगल में रविवार की शाम मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोतस्कर के पैर में गोली जा लगी और वह घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए सीएचसी राजगढ़ भेजवाया। आरोपित के पास से 315 बोर का एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक आपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि बिहार प्रांत के कैमूर भभुआ जिला स्थित थाना चैनपुर क्षेत्र के चिताड़ी गांव के रहने वाले रिंकू यादव के विरुद्ध वर्ष 2024 में गोतस्करी के आरोप में राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से आरोपित फरार चल रहा था।

इसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा की ओर से आरोपित के ऊपर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। राजगढ़ थानेदार दयाशंकर ओझा, एसओजी प्रभारी राजीव सिंह व सर्विलांस की टीम आरोपित की तलाश कर रही थी।