    यूपी के इस जिले में 1.8 लाख कार्डधारकों पर मंडराया संकट, ई-केवाईसी न होने से राशन से हो सकते हैं वंचित

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    मीरजापुर में कोटे की दुकान पर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लगभग 1.8 लाख यूनिट धारकों को अनाज से वंचित होने का खतरा है। 1914454 में से 1734454 यूनिट धारक केवाईसी करा चुके हैं। केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से जल्द केवाईसी कराने की अपील की है ताकि वे सरकार की योजना का लाभ उठा सकें।

    ई-केवाईसी नहीं कराने पर अनाज से हो सकते हैं वंचित।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कोटे की दुकान में ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर ई-केवाइसी नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द करा लें। ई-केवाइसी के अभाव में जनपद भर में लगभग 1,80,000 यूनिट धारकों अनाज से वंचित हो सकते हैं।

    वर्तमान में 19,14,454 में से 17,34,454 यूनिटधारक केवाइसी करा चुके हैं। कार्डधारकों को महज कोटे की दुकान पर जाकर ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाना होगा, इसके बाद स्वत: केवाइसी हो जाएगा।

    जनपद में लगभग 4,53,710 कार्डधारकों को प्रतिमाह अनाज का वितरण किया जा रहा है। इसमें से 69,665 अंत्योदय कार्डधारक और 3,84,045 पात्रगृहस्थी कार्डधारक हैं। इसमें 19,14,454 यूनिटधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय कार्डधारक को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा) खाद्यान्न मिलता है।

    पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा फोर्टीफाइड चावल (पांच किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न वितरण होता है। ई वेईंग लिंक्ड ई पास मशीन से वितरण सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की निगरानी में वितरण कराया जाता है।

    ई-केवाइसी के लिए अवशेष राशनकार्ड लाभार्थियों का खाद्यान्न अग्रिम तीन माह तक निलंबित करने का निर्देश संयुक्त सचिव खाद्य व रसद के अनुसार इसमें शून्य से पांच आयु वर्ग के बच्चों को छूट प्रदान किया है। ई केवाइसी नहीं कराने पर राशन कार्ड को निरस्त करने की चेतावनी भी दी है।

    जनपदभर के कार्डधारक और शामिल यूनिटधारक जल्द से जल्द ई केवाईसी करा लें, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाते रहें। ई केवाईसी बिना अनाज से वंचित हो सकते हैं। -संजय प्रसाद बरनवाल, जिला पूर्ति अधिकारी, मीरजापुर।

