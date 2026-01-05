मीरजापुर में कार पोल से टकराई, उज्जैन के पुजारी परिवार के एक सदस्य सहित चार घायल, एक की मौत

Language
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:53 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली के समोगरा गांव के पास एक कार ट्रक को बचाने में डिवाइडर से टकराने के बाद पोल से जा टकराई । हादसे में कार चला रहे युवक वरद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसमें सवार उज्जैन स्थित कालेश्वर मंदिर के पुजारी परिवार के एक युवक सहित चार दर्शनार्थी घायल हो गए। कार सवार वाराणसी से दर्शन पूजन करके मध्य प्रदेश जा रहे थे।

    बताया गया कि मध्य प्रदेश के इंदौर के बिजली नगर के रहने वाले वरद शर्मा, उज्जैन स्थित कालेश्वर मंदिर के पुजारी परिवार के वेदांत जोशी, अभिषेक यादव, उसका भाई अमित यादव व सौरभ के साथ ट्रेन से इंदौर आये। वहां अभिषेक की कार में सवार होकर 27 दिसंबर को अयोध्या के लिए निकले। वहां दर्शन पूजन करने के बाद 29 दिसंबर को काशी के लिए चले थे।

    यहां दर्शन पूजन करके सोमवार को वापस मध्य प्रदेश जा रहे थे। सुबह 9 बजे देहात कोतवाली के समोगरा के पास ट्रक को बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पोल से जाकर टकरा गई। घटना में कार चला रहा इंदौर जिला के बिजली नगर के रहने वाले वरद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उज्जैन मंदिर के पुजारी के परिवार के सदस्य वेदांत जोशी सहित चार युवक घायल हो गए।

    मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरीके से गेट चाड़कर दो घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर गाड़ी मंगा कर गेट को चढ़ावे हुए अन्य घायलों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय भेजा। जहां सभी का इलाज चल रहा है ।इसमें वेदांत को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।