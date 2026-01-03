मीरजापुर में घने कोहरे में डिवाइडर से टकराने पर बाइक चालक और पीछे बैठी महिला की मौत

जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। क्षेत्र के मीरजापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 स्थित लहुरियादह गांव में शुक्रवार की देर रात कोहरे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक व बाइक पर पीछे बैठी महिला को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

क्षेत्र के भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय विनोद कुमार कोल मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाधौ गांव निवासी 40 वर्षीया सेम्मू देवी पत्नी सुखलाल के साथ ड्रमंडगंज बाजार दुकान का सामान लेने गए थे। देर रात ग्यारह बजे के करीब घर वापस लौटते समय जैसे ही लहुरियादह गांव स्थित एचपी पेट्रोल पंप व जायसवाल ढाबा से सौ मीटर आगे पहुंचे तो घना कोहरा होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिससे बाइक चालक व पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना पर पहुंचे एसआइ सुभाष यादव हेड कांस्टेबल बिजेंद्र राय ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक व महिला को उपचार हेतु एंबुलेंस से पीएचसी हलिया भेजवाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजनों को दी।मृत बाइक चालक विनोद दो भाइयों में बड़ा था गांव में ही चाय पान की दुकान खोल रखी थी। विनोद के पिता कर पहले ही मौत हो चुकी है।

बेटे की मृत्यु की खबर पाकर मां सावित्री देवी रोते-बिलखते हुए बेसुध हो जा रही थी। भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी शैलेन्द्र कुमार केशरवानी ने बताया कि सेम्मू देवी पिछले छह महीने से अपने पति के साथ भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव में नेशनल हाईवे के किनारे चाय पान की दुकान खोल रखी थी।