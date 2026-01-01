मीरजापुर में ट्रक के धक्के से भतीजी की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अवलेशपुर थाना रोहनिया के निवासी मनीष पाल अपनी पत्नी सुनिता पाल और भतीजी पलक (15 वर्ष) के साथ बाइक पर अदलपुरा शीतला माता धाम दर्शन करने गए थे। नववर्ष के पहले दिन सभी खुशी-खुशी लौट रहे थे, तभी रूदौली राज्यमार्ग संख्या 74 पर एक बालू लादकर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में पलक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी चाची सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत निजी वाहन से वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मनीष पाल ने बताया कि दर्शन के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दौरान पलक और सुनिता ट्रक की चपेट में आ गईं। मनीष को कोई चोट नहीं आई।

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर चुनार उपजिलाधिकारी राजेश वर्मा और क्षेत्राधिकारी पुलिस मंजरी राव मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजन ट्रक चालक की गिरफ्तारी और ट्रक स्वामी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे।