चुनार के एपेक्स आयुर्वेद कालेज में डांडिया खेलने के विवाद में 21 सितंबर को बीएएमएस के छात्र संस्कार गुप्ता और उसके साथी आयुष राज पर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया था। संस्कार की हालत बिगड़ने और वेंटीलेटर पर होने की खबर से गुस्साए छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समसपुर स्थित एपेक्स आयुर्वेद कालेज में छात्रों के दो गुटों में बुधवार को हुई मारपीट ने परिसर में खौफ और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। छात्रों की आपसी झड़प की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

21 सितंबर को कालेज में बीएमएस के छात्र संस्कार गुप्ता व उसके साथी आयुष राज की कुछ छात्रों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी। जिसमें गंभीर रूप से घायल संस्कार की हालत बिगड़ने और उसके वेंटीलेटर पर होने की जानकारी मिलने पर उसके साथी आक्रोशित हो उठे और विपक्षी छात्रों के साथ झड़प हो गई। जिसके बाद शाम को पहुंचे कोतवाल ने समझाबुझा कर छात्रों को शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार, बिहार के रोहतास जिले के थाना चेनारी निवासी संस्कार गुप्ता पुत्र अशोक प्रसाद गुप्ता और उसके साथी आयुष राज पुत्र राकेश राज निवासी तेलीबाग लखनऊ एपेक्स कालेज चुनार में बीएएमएस के द्वितीय वर्ष छात्र हैं। 21 सितंबर को कालेज के ही तृतीय वर्ष के छात्र नागेंद्र भाटिया ने फोन कर के दोनोें को कालेज मैदान पर बुलाया। दोनों पक्षों में दो दिन पहले डांडिया खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी।

जिसे लेकर नागेंद्र और उसके आक्रोशित साथी विशाल पांडेय और तेज प्रकाश यादव ने कालेज के मैदान में पहुंचने पर बिना कुछ कहे सुने लाठी डंडों से हमला कर दोनों घायल कर दिया। मारपीट में आयुष राज मौके पर ही बेहोश हो गया और संस्कार गुप्ता के सिर में गंभीर चोटें आईं। दोनों का उपचार कालेज के अस्पताल में कराया गया, लेकिन एक दिन बाद संस्कार की तबियत अचानक बिगड़ गई और उसके स्वजनों ने वाराणसी के पापुलर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया।

क्षेत्रीय दारोगा राजेश रमण राय ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है और वह वेंटीलेटर पर तथा बोलचाल भी नहीं रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर साथी छात्रों में रोष फैल गया। जिससे बुधवार को कालेज में दो गुटों में झड़प हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे केातवाल विजय शंकर सिंह ने छात्रों से वार्ता कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।