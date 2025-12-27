मीरजापुर में तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर युवक की मौत, स्वजन ने किया पथराव

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली के मुंहकुचवा के पास शनिवार की दोपहर दो बजे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 42 वर्षीय महेश कुमार प्रजापति, पुत्र श्रीनाथ प्रजापति, निवासी जसोवर पहाड़ी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के स्वजन भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए।

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकार नगर विवेक जावला भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्वजन ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान पुलिस के साथ स्वजन की नोकझोंक हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्वजन ने पथराव कर दिया। ट्रक से कुचलकर युवक की मौत के बाद बवाल करने वालों को लेकर जाती पुलिस से नोकझोंक कर ग्रामीणों ने युवकों को छुड़ाने का प्रयास किया।

मृतक के परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में ट्रकों की तेज रफ्तार एक सामान्य समस्या बन गई है, जिससे कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे घटना के सभी पहलुओं की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि वे सड़क पर ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करें और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।