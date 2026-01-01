मीरजापुर में तेज रफ्तार कार के धक्के और उसमें फंस जाने से युवक की हुई मृत्यु, छह लोग घायल

जागरण संवाददाता, अदलहाट (मीरजापुर)।: अदलहाट-शेरवा मार्ग पर भुइलीखास गांव के निकट गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से चंदौली जनपद के चकिया थाना क्षेत्र के गनेशपुर निवासी 23 वर्षीय युवक धर्मेंद्र बिंद की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में छह अन्य लोग घायल हुए हैं।

भुइलीखास गांव में एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के संचालक द्वारा बुजुर्गों में कंबल वितरण का आयोजन किया गया था, जिसके चलते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। दोपहर करीब दो बजे, अदलहाट की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में धक्का मारते हुए युवक को लगभग दस किलोमीटर तक घसीटते हुए जमालपुर थाना क्षेत्र के शेरवा पुलिस चौकी से आगे चंदौली जनपद के मझगांवा गांव के पास गड्ढे में गिरा दिया।

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शेरवा पुलिस चौकी पर हंगामा किया और बंद गेट को जबरन खोलने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी चुनार मंजरी राव, थाना प्रभारी जमालपुर अमित कुमार और अदलहाट प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र जमालपुर ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल भुइलीखास गांव के 60 वर्षीय रूपनारायण और 58 वर्षीय कृष्णावती को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर किया गया। अन्य घायलों का उपचार सीएचसी पर चल रहा है।

मृतक युवक की मां मालती देवी ने अदलहाट थाने में तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र अपने बहनोई के साथ स्कूटी पर था, जब तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी। कार चालक ने युवक को घसीटते हुए मझगांवा तक ले जाकर उसकी जान ले ली।