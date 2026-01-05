मीरजापुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, सूझबूझ से टली बड़ी अनहोनी
मीरजापुर के चुनार कोतवाली क्षेत्र के घूमपुर मोहाना में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। गृहस्वामी विकास उर्फ गुड्डू के घर में हुई इस घटना से प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के घूमपुर मोहाना स्थित एक मकान में सोमवार की सुबह खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते देख परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। आशंका थी कि कहीं सिलेंडर में विस्फोट न हो जाए, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन समय रहते लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।
घटना के संबंध में गृहस्वामी विकास उर्फ गुड्डू ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिसमें ही रसोई और सारा घरेलू सामान रखा हुआ है। सुबह वह घर के बाहर ईंट ढोने का काम कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी कल्याणी देवी भीतर खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई।
आग देख कल्याणी देवी शोर मचाते हुए बाहर निकलीं। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालू और पानी की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग की चपेट में आकर घर का लगभग सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।