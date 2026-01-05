मीरजापुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, सूझबूझ से टली बड़ी अनहोनी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के घूमपुर मोहाना स्थित एक मकान में सोमवार की सुबह खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते देख परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। आशंका थी कि कहीं सिलेंडर में विस्फोट न हो जाए, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन समय रहते लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

घटना के संबंध में गृहस्वामी विकास उर्फ गुड्डू ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिसमें ही रसोई और सारा घरेलू सामान रखा हुआ है। सुबह वह घर के बाहर ईंट ढोने का काम कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी कल्याणी देवी भीतर खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई।