जागररण संवाददाता, मीरजापुर। माघ मेला के आयोजन को लेकर जनपद के परिवहन निगम ने 62 बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मीरजापुर परिवहन निगम ने अन्य जनपदों से भी बसों की मांग की है, ताकि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। माघ मेला का आरंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगा, जिसके मद्देनजर बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसों का संचालन 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। परिवहन निगम ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात विभाग ने माघ मेला के दौरान रूट डायवर्जन की योजना बनाई है, ताकि आने-जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

माघ मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सभी को समय पर मेला स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बसों के चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा सकें। माघ मेला के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस प्रकार, माघ मेला के आयोजन को लेकर परिवहन निगम की ओर से उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर, मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।