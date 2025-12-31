Language
    माघ मेला में मीरजापुर से चलेंगी 62 रोडवेज बसें, व‍िंध्‍यधाम से प्रयागराज का होगा सीधा संपर्क

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:54 PM (IST)
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    मीरजापुर परिवहन निगम माघ मेला के लिए 62 बसों का संचालन करेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिया गया है। 2 जनवरी से बसें चलेंगी, जबकि मेला 3 ...और पढ़ें

    यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन भी होगा, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

    जागररण संवाददाता, मीरजापुर। माघ मेला के आयोजन को लेकर जनपद के परिवहन निगम ने 62 बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मीरजापुर परिवहन निगम ने अन्य जनपदों से भी बसों की मांग की है, ताकि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। माघ मेला का आरंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगा, जिसके मद्देनजर बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

    बसों का संचालन 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। परिवहन निगम ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात विभाग ने माघ मेला के दौरान रूट डायवर्जन की योजना बनाई है, ताकि आने-जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    माघ मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सभी को समय पर मेला स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

    परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बसों के चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा सकें। माघ मेला के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    इस प्रकार, माघ मेला के आयोजन को लेकर परिवहन निगम की ओर से उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर, मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

    इस आयोजन के दौरान, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। माघ मेला के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों की ओर से तत्परता दिखाई जा रही है। इस प्रकार, माघ मेला के आयोजन के लिए परिवहन निगम की तैयारियों से यह स्पष्ट है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।