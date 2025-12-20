पत्नी ने पति को बीच सड़क पर जमकर पीटा, लोग रह गए हैरान, बच्चों ने किया बीच-बचाव कराने का प्रयास, वीडियो वायरल
जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर मंडी के पास एक महिला ने बीच सड़क पर अपने पति की पिटाई कर दी। यह देख लोग हैरान रह गए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो देख दंपती की तलाश शुरू कर दी है।
शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर 36 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला एक युवक के साथ मारपीट कर रही है। साथ में दो बच्चे बीच-बचाव कराने का प्रयास कर रहे है।
इसी बीच आसपास से तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उनका बीच-बचाव कराया। मारपीट करते हुए महिला युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों पति-पत्नी है और उनके बीच दो महीने से विवाद चल रहा है। वीडियो लोहियानगर मंडी के पास का बताया गया है।
थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि वीडियो के आधार पर बीच-बचाव कराने वाले लोगों से पूछताछ की गई थी। पता चला कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। बीच-बचाव के बाद दोनों वहां चले गए थे।
बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो शिवानी सिंह ने बच्ची के दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी ने बालिका को दुकान में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था।
विशेष लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह तोमर एवं सतीश कुमार बालियान ने बताया कि वादी ने 26 नवंबर 2017 को सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पीड़ित की पांच वर्षीय बेटी घर के पास ही किराना की दुकान पर गई थी। आरोपित आशु सैनी ने बच्ची को चीज देने के बहाने दुकान के अंदर बुलकार दुष्कर्म किया।
बच्ची रोते हुए घर पहुंची और स्वजन को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने दुष्कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। न्यायालय में दुष्कर्मी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
