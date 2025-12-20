Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी ने पति को बीच सड़क पर जमकर पीटा, लोग रह गए हैरान, बच्चों ने क‍िया बीच-बचाव कराने का प्रयास, वीडियो वायरल

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:08 AM (IST)

    Meerut News : मेरठ शहर में एक पत्नी ने अपने पति को बीच सड़क पर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी न ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर मंडी के पास एक महिला ने बीच सड़क पर अपने पति की पिटाई कर दी। यह देख लोग हैरान रह गए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो देख दंपती की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर 36 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला एक युवक के साथ मारपीट कर रही है। साथ में दो बच्चे बीच-बचाव कराने का प्रयास कर रहे है।

    इसी बीच आसपास से तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उनका बीच-बचाव कराया। मारपीट करते हुए महिला युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों पति-पत्नी है और उनके बीच दो महीने से विवाद चल रहा है। वीडियो लोहियानगर मंडी के पास का बताया गया है।
    थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि वीडियो के आधार पर बीच-बचाव कराने वाले लोगों से पूछताछ की गई थी। पता चला कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। बीच-बचाव के बाद दोनों वहां चले गए थे। 

    यह भी पढ़ें- पत्नी के राजनीति में जाने से नाराज सपा नेता के पति ने फांसी लगाकर दी जान, साली और साढ़ू को भी बताया जिम्मेदार

    बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की सजा

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो शिवानी सिंह ने बच्ची के दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी ने बालिका को दुकान में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था।

    विशेष लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह तोमर एवं सतीश कुमार बालियान ने बताया कि वादी ने 26 नवंबर 2017 को सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पीड़ित की पांच वर्षीय बेटी घर के पास ही किराना की दुकान पर गई थी। आरोपित आशु सैनी ने बच्ची को चीज देने के बहाने दुकान के अंदर बुलकार दुष्कर्म किया।

    बच्ची रोते हुए घर पहुंची और स्वजन को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने दुष्कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। न्यायालय में दुष्कर्मी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।