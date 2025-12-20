जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर मंडी के पास एक महिला ने बीच सड़क पर अपने पति की पिटाई कर दी। यह देख लोग हैरान रह गए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो देख दंपती की तलाश शुरू कर दी है।

शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर 36 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला एक युवक के साथ मारपीट कर रही है। साथ में दो बच्चे बीच-बचाव कराने का प्रयास कर रहे है। इसी बीच आसपास से तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उनका बीच-बचाव कराया। मारपीट करते हुए महिला युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों पति-पत्नी है और उनके बीच दो महीने से विवाद चल रहा है। वीडियो लोहियानगर मंडी के पास का बताया गया है।

थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि वीडियो के आधार पर बीच-बचाव कराने वाले लोगों से पूछताछ की गई थी। पता चला कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। बीच-बचाव के बाद दोनों वहां चले गए थे।

