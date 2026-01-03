मेरठ, गाजियाबाद समेत ये 9 जिले दिल्ली में होंगे शामिल? राज्यसभा सांसद तक पहुंची 'ग्रेटर दिल्ली' की मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार त्यागी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नई मोहनपुरी स्थित आवास पर उनसे मिला। उन्होंने पश्चिमी उप्र के जिलों को दिल्ली में विलय करते हुए पूर्ण राज्य बनाने की मांग को रखते हुए ज्ञापन सौंपा।

राज्यसभा सदस्य ने सहमति के साथ केंद्र सरकार को लिखित रूप में भेजने की बात कही। कुलदीप ने बताया कि दस सूत्रीय ज्ञापन में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर व सहारनपुर को दिल्ली के साथ जोड़ने की मांग की गई है।