Weather Update: बढ़ने वाला है ठंड का प्रकोप, दिसंबर के पहले सप्ताह में चलेगी सीजन की पहली शीतलहर

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीजन की पहली शीतलहर दिसंबर के पहले सप्ताह में दस्तक देगी। प्रदूषण के कारण स्मॉग के हालात बनने की आशंका है। मंगलवार को भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में रही। रात 10 बजे पल्लवपुरम और जयभीम नगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रमश: 329 और 334 रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएम 2.5 की सांद्रता में आंशिक सुधार देखा गया। यह 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम रहा। मेरठ प्रदेश में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। फिलहाल सुबह और शाम हल्की ठंड पड़ रही है लेकिन दोपहर में मौसम अनुकूल रहता है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.1 और अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर में चटख धूप निकली। रात के तापमान में गिरावट के बाद ही कड़ाके की ठंड का अहसास होगा।