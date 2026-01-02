वृंदावन के मशहूर मयूर नृत्य पर झूमे दर्शक, खेली फूलो की होली, मंडलीय खादी प्रदर्शनी में उमड़ी भीड़
शुक्रवार को मेरठ की मंडलीय खादी प्रदर्शनी में वृंदावन के कलाकारों ने शानदार मयूर नृत्य और ब्रज वंदना प्रस्तुत की। दर्शकों ने फूलों की होली में भी उत्स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। मंडलीय खादी प्रदर्शनी के मंच पर शुक्रवार को वृंदावन के कलाकारों ने मशहूर मयूर नृत्य और ब्रज वंदना की भव्य प्रस्तुति दी। जिसमें दर्शकों की भीड़ जुटी और पंडाल में देर तक तालियां गूंजती रहीं। कलाकारों की फूलों की होली में दर्शक भी शामिल रहे।
राजकीय इंटर कालेज के मैदान में आयोजित दस दिवसीय मण्डल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में शुक्रवार को भी जमकर खरीददारी की गई। प्रदर्शनी के मंच पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। आज मंच वृंदावन के कलाकारों के नाम रहा। इस दौरान उन्होंने बृज महोत्सव और मयूर नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने फूलों की होली खेली तो भाव विभोर दर्शक भी होली का हिस्सा बन गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष हरवीर पाल और उ.प्र. श्रम परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला रहे। उन्होंने कलाकारों को सम्मानित किया तथा प्रदर्शनी का भ्रमण करके वहां उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। खादी एवं ग्रामोद्योग परिक्षेत्रीय अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनी का समापन होगा। जिसके मुख्य अतिथि महापौर हरिकांत अहलूवालिया रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।