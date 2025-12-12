Ganga Expressway पर वाहनों का प्रवेश रोका, मिट्टी और अन्य सामग्री डालकर मार्ग किया बंद, इस कारण लिया गया यह फैसला  

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। हालांकि अभी इस पर वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है न ही इसे शुरू किया गया है लेकिन मेरठ से बदायूं तक 130 किमी के हिस्से में बिना अनुमति वाहन दिन रात दौड़ रहे थे।

हाल ही में संभल में इस एक्सप्रेसवे पर दो वाहन आमने सामने से भिड़ गए। जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने से पहले इस पर वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने का दिशा निर्देश दिया है।

जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने मेरठ में हापुड़ रोड पर इसके प्रवेश और निकास दोनों स्थानों पर मिट्टी और अन्य सामग्री डालकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के 130 किमी लंबे पहले पैकेज में केवल सिंभावली में रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का निर्माण अधूरा है। इसके अलावा पूरी सड़क वाहनों के दौड़ने के लिए तैयार है। इसी का लाभ उठाते हुए पिछले काफी समय से इस मार्ग पर निजी और छोटे व्यवसायिक वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे थे।