उप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा 12 अक्टूबर को, पहली बार की गई यह व्यवस्था, मेरठ में बनाए गए 42 केंद्र
Meerut News उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। मेरठ में परीक्षा के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार कक्ष निरीक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएम डा. वीके सिंह ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की 8 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। कक्ष निरीक्षकों की बैठक 9 अक्टूबर को होगी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित परीक्षा सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 तथा सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी।
पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक व दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर ढाई से लेकर शाम 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम डा. वीके सिंह ने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों की 8 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आडिटोरियम में दोपहर 3 बजे से बैठक बुलाई है। वहीं, पहली बार 9 अक्टूबर को परीक्षा कक्ष में ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षकों की भी बैठक बुलाई गई है। जिसमें कक्ष निरीक्षकों को भी ड्यूटी को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बैठक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आडिटोरियम में 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से होगी।
परीक्षा के लिए कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। वहीं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक दूसरे विद्यालयों के और 50 प्रतिशत अंतर निरीक्षक ड्यूटी देंगे।
आइएमए अटैचमेंट कैंप के लिए हुआ पल्लव चौधरी का चयन
जागरण संवाददाता, मेरठ। सीसीएसयू परिसर स्थित सर छोटू राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी के बीटेक (सूचना प्रौद्योगिकी) चतुर्थ वर्ष के छात्र एवं 71 यूपी बटालियन एनसीसी के अंडर आफिसर पल्लव चौधरी का चयन प्रतिष्ठित इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आइएमए) अटैचमेंट कैंप के लिए हुआ है। यह शिविर 22 दिसंबर-25 से दो जनवरी-26 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। पल्लव चौधरी एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारक हैं। सी सर्टिफिकेट में नामांकित हैं।
गौरतलब है कि पूरे देश के लगभग 17 लाख एनसीसी कैडेट्स में से केवल 120 सीनियर डिवीजन कैडेट्स को इस विशेष शिविर के लिए चुना गया है। इनमें पल्लव चौधरी भी शामिल हैं। शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स को परेड ग्राउंड, हथियार प्रशिक्षण, फिजिकल फिटनेस ड्रिल, नेतृत्व अभ्यास, लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन और सैन्य जीवन की व्यावहारिक झलक देखने का अवसर मिलेगा। यह अनुभव न केवल शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास, टीमवर्क और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा को भी विकसित करेगा।
