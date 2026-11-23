असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की Answer Key जारी, UPESSC ने दिया ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का मौका; ऑफलाइन पर विचार नहीं
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक आचार्य चयन परीक्षा की लिखित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 29 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
HighLights
अभ्यर्थी 29 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अभ्यर्थी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) प्रयागराज ने सहायक आचार्य चयन परीक्षा (असिस्टेंट प्रोफेसर) की लिखित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आगामी 29 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा गत 19 व 20 नवंबर को हुई थी। परीक्षा के लिए मेरठ में 17 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 28,335 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों दिन यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी।
परीक्षा के बाद अब आयोग ने लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी है। यह आयोग की वेबसाइट http://upessc.up.gov.in पर प्रकाशित की गई है।
आयोग के उप सचिव ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर लागिन करने के उपरांत मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के अनुसार मिलान करें। यदि मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति हो तो आगामी 29 नवंबर की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
उत्तर कुंजी पर प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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उप सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल हुए हैं। यह पिछले काफी समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।