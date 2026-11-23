जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) प्रयागराज ने सहायक आचार्य चयन परीक्षा (असिस्टेंट प्रोफेसर) की लिखित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आगामी 29 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।

असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा गत 19 व 20 नवंबर को हुई थी। परीक्षा के लिए मेरठ में 17 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 28,335 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों दिन यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद अब आयोग ने लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी है। यह आयोग की वेबसाइट http://upessc.up.gov.in पर प्रकाशित की गई है। आयोग के उप सचिव ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर लागिन करने के उपरांत मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के अनुसार मिलान करें। यदि मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति हो तो आगामी 29 नवंबर की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।