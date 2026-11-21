जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक विवरण में संशोधन का अवसर दिया है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य 30 नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थियों के पंजीकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक कर सकेंगे।

यह प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2026-27 और वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण में हुई गलतियों को सुधारने के लिए यह अवसर दिया है। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, माध्यम, विषय, फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में हाइस्कूल के अनुक्रमांक जैसी जानकारियों में संशोधन किया जा सकेगा।