UP की पहली TOD नीति पर आधारित टाउनशिप की विशेषताएं हैरान करने वाली, इस माह के अंत तक तैयार होगा इसका ड्राफ्ट लेआउट

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप का ड्राफ्ट लेआउट (मानचित्र) इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने सलाहकार कंपनी का चयन कर लिया है। पहले यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को दी जानी थी। एनसीआरटीसी ने शुल्क अधिक मांगा तो मेडा के बोर्ड ने दूसरी कंपनी से लेआउट बनवाने का निर्णय लिया। फरवरी तक सेक्टर एक को लांच करने की तैयारी की जा रही है।

294 हेक्टेयर में विकसित होगी यह टाउनशिप 294 हेक्टेयर में विकसित की जाने वाली इस टाउनशिप में फेज-वन व फेज-टू के अंतर्गत कुल 31 सेक्टर होंगे। 60 से 80 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, जिनमें प्लाट बिक्री शुरू हो जाएगी। एनसीआर ही नहीं देशभर के लिए एक माडल टाउनशिप बनेगी, जो यह समाधान प्रस्तुत करेगी कि कम जगह में छत और रोजगार दोनों की व्यवस्था की जा सकती है।

इस टाउनशिप में एक ही भवन के अलग-अलग मंजिल पर आवास, शापिंग सेंटर व औद्योगिक कार्य किए जाएंगे। इसीलिए इस टाउनशिप के पूरे क्षेत्रफल का भूउपयोग मिश्रित रखा गया है... यानी यह ऐसी आधुनिक कालोनी बन जाएगी, जिसमें अपने ही अपार्टमेंट में नौकरी करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे या फिर उसी भवन में संचालित उद्योग में किसी रोजगार से जुड़ सकेंगे।

यह होता है टीओडी नीति का माडल यह प्रदेश की पहली टाउनशिप है, जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति पर आधारित है। इस नीति का माडल होता है नीचे दुकान ऊपर मकान। गाजियाबाद जिले की सीमा पर स्थित मोहिउद्दीनपुर, इकला, छज्जूपुर व कायस्थ गावड़ी की जमीन खरीदकर मेरठ विकास प्राधिकरण इस टाउनशिप को विकास करेगा। इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित जाना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने बिना ब्याज 1,258 करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृति दी थी। उसी के अंतर्गत अब तक 809 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। भूमि खरीद पर लगभग 2517 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मेडा बाकी धनराशि की व्यवस्था बैंक ऋण से करेगा।