जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) प्रयागराज की ओर से आगामी 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक (शहरी) प्राइमरी, बेसिक शिक्षा विभाग तथा सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय) की चयन परीक्षा (विज्ञापन संख्या-05/2026) की तैयारी को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

यह परीक्षा मेरठ समेत प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर को दो पालियों में होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।