बिना ऑर्डर किए घर आया अनजान पार्सल...खोल कर देखा तो उड़ गए होश, मेरठ में सामने आया हैरान करने वाला मामला

जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में श्रद्धापुरी निवासी अजय मलिक ने दर्ज कराए केस में बताया कि उनकी बेटी को फोन पर ब्लिंकिट ऑनलाइन शॉपिंग से मैसेज आया कि आपका पार्सल आया है।

जबकि पीड़ित ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। ऑर्डर की दी गई आईडी डिटेल को जानने के बाद पीड़ित को पता चला कि इसमें कोई आपत्तिजनक सामान है।

जिस पर भेजने वाला मोबाइल नंबर भी अंकित है। जब पीड़ित ने ऑर्डर को लेने से मना करने के साथ कॉलर से संपर्क किया तो उसने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर देकर केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आपत्तिजनक पार्सल आने का केस दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

